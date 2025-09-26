Юрист Салкин отметил, что ПДД не содержат прямого запрета на перевозку кошек в авто без контейнеров

Правила дорожного движения Российской Федерации не содержат прямого запрета на перевозку кошек в автомобилях без контейнеров или клеток. Однако, как отметил юрист Михаил Салкин в разговоре с News.ru , животные рассматриваются как груз, и на них распространяются общие положения главы 23 Правил дорожного движения.

Согласно указанным нормам, размещение груза в автомобиле не должно мешать водителю видеть дорогу и управлять транспортным средством. Нарушение этого правила влечет за собой ответственность по статье 12.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Наказание за несоблюдение правил перевозки грузов варьируется от предупреждения до штрафа в размере 500 рублей, написала газета «Взгляд».

Салкин подчеркнул, что передвижение животного по салону автомобиля может привлечь внимание инспекторов дорожной полиции, которые вправе потребовать доказательств того, что кошка не мешает управлению транспортным средством и не угрожает безопасности движения.