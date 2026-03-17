Юрист Холодов сообщил о попытках контролировать нарушения самокатчиков с помощью автокамер

Перед началом летнего сезона автоюрист Александр Холодов в беседе с «Авторадио» напомнил о ключевых правилах пользования электросамокатом.

По его словам, любой кикшеринг теперь считается транспортным средством, поэтому управлять им необходимо только в трезвом состоянии.

«Кроме того, у нас закреплен, в общем-то, приоритет безусловно для пешеходов, поэтому, ну, грубо говоря, если говорить, то пешеход всегда прав», — отметил эксперт.

Теперь, как и велосипедистам, пользователям кикшеринга необходимо спешиваться на пешеходных переходах. За соблюдением подобных правил начинают следить с помощью автоматических камер, добавил юрист.