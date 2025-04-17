Юрист Хаминский объяснил, как изменится стоимость ОСАГО для мотоциклистов

Юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал RT об изменениях в правилах расчета стоимости полиса ОСАГО для владельцев мотоциклов.

По его словам, повышение цен связано с увеличением числа аварий.

«Только за последние годы количество ДТП с участием мотоциклов выросло на 32%», — отметил специалист.

Он добавил, что раньше на цену полиса влияли регион регистрации, стаж и возраст водителя, число допущенных к управлению лиц и фактор безаварийной езды. С 17 апреля появились нововведения.

Одно из них — коэффициент возраста и стажа теперь будет зависеть от опыта водителя в каждой возрастной категории. Максимальный размер коэффициента — 2,27 для водителей до 21 года без стажа, а минимальный — 0,76 для водителей старше 59 лет со стажем более 14 лет.

Еще одно изменение связано с мощностью мотоциклов. Для коэффициента 1,0 минимальная мощность мотоцикла должна составлять 50 л. с., а максимальная мощность для коэффициента 1,66 — 90 л. с.

Также Центральный банк изменил границы стоимости полисов на 20%. Теперь вилка находится в пределах 259–3043 рублей. Предполагается, что изменения стимулируют водителей быть более внимательными и облегчат страховым компаниям выплаты.