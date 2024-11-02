«Известия»: продажи новых легковых машин выросли в России на 51% в октябре

В России в октябре на 51% выросли продажи легковых машин. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Минпромторг РФ.

Всего во второй месяц осени продали 168,5 тысячи легковушек, что на 18% превышает количество реализованных в сентябре автомобилей.

Такое увеличение спроса связано с увеличением утилизационного сбора в России. Наряду с этим стали расти и цены на новые автомобили. Это подстегнуло покупателей ускориться с покупкой, чтобы успеть сделать ее по более выгодной цене.

Также отмечается, что всего в этом году в России продали 1,54 миллиона машин, что 48% больше, чем годом ранее.