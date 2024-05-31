«Известия»: при отсутствии оригинала ПТС на авто с пробегом можно просить скидку

Покупка автомобиля с пробегом всегда оставляет для человека возможность выбить небольшую скидку. О том, что может служить основанием для снижения цены, со ссылкой на  экспертов сервиса «Сберавто» сообщили «Известия».

Если человек хочет договориться о более выгодной цене, о нужно сразу выстраивать вежливый и нейтральный диалог. Эксперты посоветовали разговаривать прямо и избегать двусмысленностей.

Как добавил сайт Infox.ru, прося скидку, можно давить на юридическую прозрачность. Например, поводом скинуть цену будет копия ПТС вместо оригинала.

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