Член правления Союза автосервисов, заместитель генерального директора компании «ЕвроАвто» Илья Плисов рассказал ИА НСН о причинах угона автомобилей за первые три месяца 2025 года.
Злоумышленники обычно разбирают угнанные транспортные средства на дефицитные запчасти.
По информации СМИ, лидерами по угонам стали автомобили Hyundai, Kia, Lada, Chery и Haval, а также грузовики FAW и Shacman китайских марок. Эти модели популярны из-за массовости и доступности или активного использования в логистике и сельском хозяйстве.
Амурская область, Дагестан и Москва стали лидерами по числу угонов.
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