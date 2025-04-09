Член правления Союза автосервисов, заместитель генерального директора компании «ЕвроАвто» Илья Плисов рассказал ИА НСН о причинах угона автомобилей за первые три месяца 2025 года.

Злоумышленники обычно разбирают угнанные транспортные средства на дефицитные запчасти.

По информации СМИ, лидерами по угонам стали автомобили Hyundai, Kia, Lada, Chery и Haval, а также грузовики FAW и Shacman китайских марок. Эти модели популярны из-за массовости и доступности или активного использования в логистике и сельском хозяйстве.

Амурская область, Дагестан и Москва стали лидерами по числу угонов.