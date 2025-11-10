Химик Дорохов сообщил, что бензин с высоким содержанием спирта безопасен для машин

В России планируют увеличить долю этанола в бензине с 1,5% до 10%, чтобы увеличить объемы топлива на внутреннем рынке в условиях дефицита. Life.ru обратился к эксперту, чтобы узнать, насколько безопасен такой бензин для автомобилей.

Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов подтвердил безопасность новых пропорций для машин. Он отметил: «Если не пить спирт, который был в бензине, то это безопасно. Рисков никаких нет. Для двигателя и выхлопа спирт полностью безопасен — он просто сгорает до углекислого газа и воды. Это даже экологичнее, чем чистый бензин».

Однако эксперт предупредил о возможном нежелательном побочном эффекте: три литра такого топлива по содержанию спирта — это почти бутылка водки, но дешевле. Андрей Дорохов считает, что найдутся люди, которые попытаются извлечь спирт из бензина, несмотря на то что это может быть опасно для здоровья из-за наличия присадок.