Губернатор Никитин отметил, что число жалоб на работу транспорта Нижегородской области снизилось на 20%

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что количество жалоб на работу транспорта снизилось на 20%, основываясь на данных Центра управления регионом. Основная причина улучшения — модернизация транспортной системы города, отметило ИА «Время Н» .

Уже закуплено 110 современных трамваев, скоро поступят еще 20, а всего планируется ввести 170 единиц нового подвижного состава. Вместо старых троллейбусов появились экологически чистые электробусы. Параллельно ведется обновление путей и строительство новых станций метро.

Также решается проблема нехватки водителей путем привлечения трудовых мигрантов. Никитин выразил уверенность, что после завершения всех мероприятий качество транспортного обслуживания значительно улучшится.