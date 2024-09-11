Глава ФПАД Ковалев: на авиадиспетчеров пытаются переложить ответственность в случае ЧП с птицей

Авиадиспетчеров с 1 сентября обязали визуально следить за полетами птиц в районе аэродромов во время взлета и посадки самолетов. Таким образом на специалистов просто пытаются переложить ответственность в случае ЧП, сообщил глава профсоюза авиадиспетчеров России Сергей Ковалев в беседе с ИА НСН.

По словам эксперта, обнаружить птицу на взлетно-посадочной полосе зачастую невозможно, при высокой интенсивности работы диспетчер не может постоянно смотреть в бинокль. Если же ЧП с птицей все же случится, оплачивать ремонт самолета по новым правилам будут диспетчеры.

Зарплаты специалистов не хватит на эти цели, поэтому в профсоюзе просят отменить нововведения, отметила Ковалев.