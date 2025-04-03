Глава FIT SERVICE Погуляев призвал не хранить шины в полиэтиленовых пакетах

Руководитель автосервиса FIT SERVICE Николай Погуляев в беседе с «Известиями» поделился важными рекомендациями по уходу за автомобильными шинами.

Одной из главных ошибок при хранении шин является их размещение в полиэтиленовых пакетах, что может ускорить их износ. Помимо хранения, неправильная эксплуатация также сокращает срок службы покрышек.

Погуляев подчеркнул значение поддержания правильного давления в шинах. Даже незначительное отклонение от нормы, всего на 20%, может ускорить износ протектора на 30%. Он напомнил, что каждые 10 тысяч километров пробега давление в шинах падает на 0,2–0,3 атмосферы, и этот факт необходимо учитывать для продления срока службы резины.