Глава «Автостата» Сергей Целиков сообщил, что масштабные скидки на автомобили вскоре уйдут в прошлое

По информации главы «Автостата» Сергея Целикова, масштабные скидки на автомобили вскоре уйдут в прошлое. В 2026 году они станут более точечными и менее значительными, написал сайт AutoNews .

«Конечно, таких крупных скидок на внушительное количество моделей, как в первой половине 2025 года, уже точно не будет. Однако какие-то точечные скидки останутся и в 2026 году», — отметил эксперт.

Целиков подчеркнул, что в 2025 году дилеры активно проводили распродажи из-за переполненности складов. К концу года излишки удалось распродать, что привело к сокращению и отмене большинства дисконтных программ. Эксперт добавил, что основная часть автомобилей прошлых лет выпуска уже реализована, добавил «ФедералПресс».