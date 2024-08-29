ГК «Автодом»: парковка на бордюре грозит штрафом до 3 тысяч рублей

Некоторые автомобилисты паркуют свои машины на бордюре под углом, не осознавая, что за это предусмотрен штраф. Об этом «Российской газете» сообщили эксперты ГК «Автодом».

Они подчеркнули, что правила парковки определяются Кодексом об административных правонарушениях, который устанавливает штраф за подобное нарушение в размере трех тысяч рублей в Москве и Петербурге. В других же регионах он не превышает одной тысячи рублей.

Тем не менее, владелец автомобиля может заехать на бордюр и оставить машину на тротуаре, если рядом установлены знак 6.4 «Парковка» и информационная табличка, разъясняющая допустимое положение автомобиля относительно тротуара, добавил aif.ru.