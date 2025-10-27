Гибридный кроссовер Exeed ET8 представят в России во второй половине 2026 года

Во второй половине 2026 года на российском рынке появится полноразмерный гибридный кроссовер Exeed ET8. Модель адаптирована для сложных условий эксплуатации, сообщили « Известия » со ссылкой на данные компании.

Автомобиль оснащен хромированными элементами, 21-дюймовыми дисками и классическими дверными ручками. Гибридная силовая установка включает 1,5-литровый ДВС, тяговую батарею емкостью 40 кВт·ч и два электромотора. Средний расход топлива составляет 6,1 литра на 100 километров.

Интерьер оснащен 30-дюймовым экраном мультимедиа-системы с голосовым помощником на базе ИИ и цифровой приборной панелью. Для пассажиров второго ряда предусмотрен 17,3-дюймовый потолочный экран развлекательной системы.