Гибридный кроссовер Exeed ET8 представят в России во второй половине 2026 года

Во второй половине 2026 года на российском рынке появится полноразмерный гибридный кроссовер Exeed ET8. Модель адаптирована для сложных условий эксплуатации, сообщили «Известия» со ссылкой на данные компании.
Автомобиль оснащен хромированными элементами, 21-дюймовыми дисками и классическими дверными ручками. Гибридная силовая установка включает 1,5-литровый ДВС, тяговую батарею емкостью 40 кВт·ч и два электромотора. Средний расход топлива составляет 6,1 литра на 100 километров.
Интерьер оснащен 30-дюймовым экраном мультимедиа-системы с голосовым помощником на базе ИИ и цифровой приборной панелью. Для пассажиров второго ряда предусмотрен 17,3-дюймовый потолочный экран развлекательной системы.
