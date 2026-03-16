Гендиректор Frank Auto Франк сообщила, что некоторые автомобильные марки могут покинуть российский рынок
Некоторые автомобильные марки из категории аутсайдеров могут покинуть российский рынок. По заявлению гендиректора компании Frank Auto Ирины Франк, в зоне риска находятся марки, которые продают лишь тысячи или даже сотни машин в год и не имеют глубокой производственной локализации в стране, написала «Российская газета».
Среди таких брендов эксперты часто называют Kaiyi и SWM. Для этих компаний снятие одного из авто с продажи может стать началом конца. В то же время для лидеров рынка, таких как GAC, временное исчезновение модели — это лишь перегруппировка сил и подготовка к выводу на рынок более перспективных новинок, сообщили «Известия».
С точки зрения здоровья российского авторынка, эта ситуация является положительной для ответственных и крупных игроков. Сейчас происходит переход к цивилизованной и прозрачной работе с крупными индустриальными партнерами.