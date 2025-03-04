Fit Service: звуки в подвеске говорят о проблемах со стойками стабилизатора

Посторонние звуки в передней подвеске могут указывать на проблемы со стойками и втулками стабилизатора, а также с шаровыми опорами. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт сети автосервисов Fit Service Александр Гоман.

Неисправные стойки стабилизатора издают громкий звук, создавая впечатление незакрепленного колеса. Сначала шум будет тихим, но постепенно усилится, ухудшая управляемость автомобиля. Износ втулок стабилизатора приводит к характерным звукам при проезде лежачих полицейских и вызывает виляние машины на дороге.

Стук от шаровой опоры в нижних рычагах передней подвески может предупреждать о возможной потере колеса, если шаровая вылетит из своего места. Глухой стук при поворотах указывает на возможные проблемы с рулевой рейкой, которая может заклинить на ходу, лишив автомобиль управления, добавил эксперт.

Проблемы с амортизаторами проявляются стуками, похожими на движение металлического шарика в кружке, и раскачиванием кузова во время движения.