Fit Service: россияне обычно объясняют продажу нового авто разочарованием в модели

Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал «Газете.ru», по каким причинам россияне обычно продают автомобили, которые были в эксплуатации менее года.

По словам эксперта, зачастую владельцы объясняют свое решение нехваткой средств на погашение кредита. Также встречаются случаи, когда человеку срочно требуются деньги на другие нужды.

Бывает и так, что недавно приобретенный автомобиль просто не оправдывает ожиданий водителя по уровню комфорта или техническим характеристикам, добавил специалист. Он указал на распространенность подобных ситуаций среди владельцев китайских электрокаров.

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