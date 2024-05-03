Ferrari представила новый суперкар с мотором V12 | 360°

Транспорт 03 мая 2024, 16:47 Ferrari представила новый суперкар с мотором V12

Читать 360 в

Компания Ferrari представила новый суперкар под названием 12Cilindri с доработанным безнаддувным двигателем V12. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

Машина способна развивать скорость свыше 340 километров в час. Передняя часть суперкара оснащена активными аэродинамическими элементами, которые увеличивают прижимную силу. Салон оборудовали беспроводной зарядкой для смартфона и аудиосистемой Burmester.

Реклама

Отмечается, что стоимость Ferrari 12Cilindri стартует от 365 тысяч евро.