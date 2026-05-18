«ФедералПресс»: ранняя весна повлияла на интерес россиян к новым автомобилям

В апреле 2026 года российский рынок новых машин продемонстрировал значительный рост. Эксперты выделили несколько причин, сообщил «ФедералПресс» .

Среди них — ранняя весна, адаптация покупателей к изменившемуся уровню цен и отложенный спрос после зимнего затишья. Кроме того, кредиты стали доступнее из-за снижения ключевой ставки, а снижение доходности по вкладам побудило людей использовать депозитные средства для покупки автомобилей.

Некоторые эксперты считают, что рост продаж в годовом выражении связан с эффектом низкой базы прошлого года. По их мнению, сейчас рынок стабилизируется, но еще не восстановился полностью.