«ФедералПресс»: мировой автопром столкнулся с вызовами из-за перепроизводства

Мировой автопром столкнулся с серьезными вызовами из-за перепроизводства автомобилей. В своем материале «ФедералПресс» рассказал, что в Германии за год выпустили четыре миллиона машин, но зарегистрировали только три миллиона. Это заставляет Volkswagen и Stellantis активно развивать экспорт.

В Японии при производстве восьми миллионов автомобилей только четыре нашли своих владельцев. Toyota, Honda и Nissan пытаются справиться с конкуренцией и высокими таможенными пошлинами. Китай выпустил 30 миллионов машин в 2023 году, а зарегистрировал только 23 миллиона. BYD и Nio ищут новые рынки сбыта.

США, напротив, столкнулись с нехваткой автомобилей: там зарегистрировано 15 миллионов машин при выпуске 10 миллионов. Власти рассматривают возможность повышения импортных пошлин.

Автопроизводители принимают радикальные меры: сокращают объемы выпуска или переносят производство в страны с более низкими издержками. Ford сворачивает деятельность на некоторых европейских рынках, а Stellantis реорганизует свои мощности. Немецкие концерны расширяют производство в Испании и Мексике.

Автомобильные эксперты уверены, что кризис перепроизводства ставит перед автопромом сложные задачи, но также открывает возможности для поиска новых решений.