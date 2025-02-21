Exlantix: новый кроссовер ET получит русифицированную мультимедийную систему

Новый премиальный кроссовер Exlantix ET, готовящийся к выходу на российский рынок, будет оснащен мультимедийной системой на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8155 с русскоязычным интерфейсом и функцией голосового управления. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на данные китайского производителя.

Также автомобиль получит систему трехзонного климат-контроля с возможностью ионизации и ароматизации воздуха. Интерьер модели выполнен с использованием мягкого пластика, алькантары и натуральной кожи. Кресла оборудованы подогревом, вентиляцией и массажем.

Автомобиль комплектуется аудиосистемой с 23 динамиками и сабвуфером, а градиентная подсветка с 256 цветами синхронизирована с музыкальными треками. Задний ряд регулируется в четырех положениях и наклоняется под углом до 39 градусов.