Эксперты «Авто.ру» спрогнозировали увеличение среднего чека на авто на 10%

Рынок легковых автомобилей в России в этом году достиг уровня, сопоставимого с доковидными временами. Он продемонстрировал продажи в районе 1,55 миллиона единиц, что означает рост на 47% по сравнению с прошлым годом. Аналитики рассматривают три возможных сценария развития ситуации на рынке, написал сайт kp.ru .

Так, базовый прогноз предусматривает снижение продаж на 10%, а пессимистичный сценарий — на 20%. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов поставил задачу продать 1,3 миллиона легковых автомобилей к 2025 году.

Среди факторов, негативно влияющих на спрос, называются повышение тарифов на утилизацию, ослабление рубля и высокая ключевая ставка, усложняющая получение автокредитов. В начале прошлого года стал заметен отложенный спрос, который к концу года перешел в опережающий. Потребители поняли, что цены будут продолжать расти, а старые автомобили нуждаются в замене, что подстегнуло покупательскую активность. Таким образом, часть продаж 2025 года фактически была перенесена на прошлый год.

Эксперты аналитического сервиса «Авто.ру» прогнозируют увеличение среднего чека на автомобили примерно на 10%.