Эксперты Авто.ру: LiXiang L9 стал самым популярным гибридным авто в России

Объем предложения гибридных автомобилей за год увеличился больше чем в два раза. Самым популярным на рынке стал LiXiang L9 со средней ценой 8,3 миллиона рублей, сообщили «Известия» со ссылкой на экспертов Авто.ру.

Далее в рейтинге идут Voyah Free (5,9 миллиона рублей) и LiXiang L7 (6,98 миллиона рублей). Четвертое место занял минивэн Voyah Dream, пятое — Tank 500.

Кроме того, популярностью в текущем году у покупателей пользовались модели с гибридной силовой установкой BMW XM, Lexus RX, Mercedes-AMG S63e.

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