Эксперт «Угона.нет» Курчанов указал на недостатки противоугонной защиты китайских машин
Основатель федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов рассказал ИА НСН о способах защиты китайских автомобилей от кражи.
По словам эксперта, китайские автопроизводители в первую очередь стремились создать комфортные условия для водителя и не уделяли достаточно внимания противоугонной защите.
«Китайские автомобили действительно имеют некоторые недостатки в плане противоугонной защиты», — подчеркнул специалист.
Чтобы защитить автомобиль от кражи в России, эксперт посоветовал установить дополнительную охранную систему, добавил Infox.ru.
