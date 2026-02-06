Эксперт «Угона.нет» Курчанов указал на недостатки противоугонной защиты китайских машин

Основатель федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов рассказал ИА НСН о способах защиты китайских автомобилей от кражи.

По словам эксперта, китайские автопроизводители в первую очередь стремились создать комфортные условия для водителя и не уделяли достаточно внимания противоугонной защите.

«Китайские автомобили действительно имеют некоторые недостатки в плане противоугонной защиты», — подчеркнул специалист.

Чтобы защитить автомобиль от кражи в России, эксперт посоветовал установить дополнительную охранную систему, добавил Infox.ru.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте