Эксперт «Прагматики» Шапринский допустил, что появление Lada Azimut станет знаковым событием авторынка РФ

Наиболее значимым событием автомобильного рынка России в сегменте SUV в 2026 году станет выход на рынок отечественного кроссовера Lada Azimut. Такое мнение высказал директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский, сообщили «Известия» со ссылкой на «Автостат».
Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов выделил среди ключевых новинок грядущего года крупные модели, такие как Voyah Taishan, компактный Omoda C3 и инновационный кроссовер марки Exlantix.
Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров спрогнозировал масштабное обновление ассортимента на отечественном рынке авто. Среди ожидаемых новинок — модели Jaecoo, Tenet и Changan.
