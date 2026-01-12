Эксперт «Прагматики» Шапринский допустил, что появление Lada Azimut станет знаковым событием авторынка РФ

Наиболее значимым событием автомобильного рынка России в сегменте SUV в 2026 году станет выход на рынок отечественного кроссовера Lada Azimut. Такое мнение высказал директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский, сообщили «Известия» со ссылкой на «Автостат».