Эксперт по водному транспорту Зарембо призвал заменить масло в редукторе лодки перед сезоном

Чтобы водное транспортное средство прослужило долго, его нужно тщательно подготовить к новому сезону. Руководитель категории «Водный транспорт» в «Авито Авто» Илья Зарембо в беседе с RT дал несколько рекомендаций.

Перед началом сезона следует провести визуальный осмотр лодки. Нужно убедиться в отсутствии трещин и потертостей, особенно в местах креплений и швов. Лодки из ПВХ требуется надуть и проверить, держат ли баллоны давление. Также необходимо осмотреть дно лодки, обратив особое внимание на места контакта с причалом или прицепом.

Важную роль играет мотор. Следует заменить моторное масло и масло в редукторе, даже если они выглядят чистыми. Топливный фильтр также подлежит замене, а свечи зажигания должны быть без нагара и с правильным зазором между электродами. Винт должен быть целым и прямым, без крупных сколов и деформаций.

Если лодка оснащена аккумулятором, нужно проверить его заряд. Он должен заряжаться специальным зарядным устройством. Провода и соединения должны быть надежными и не иметь повреждений. Необходимо протестировать электрику, включая стартер, навигационные огни, эхолот и другие приборы.