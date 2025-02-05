Эксперт Кузякин усомнился в вероятности тотального перехода на беспилотные авто в России

Генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин рассказал сайту телеканала «Звезда» , что в ближайшие годы не стоит ожидать резкого увеличения числа беспилотных транспортных средств на российских дорогах.

«Я сомневаюсь, что они вообще появятся. Уже давно можно создать автомобиль, который сможет доставить человека из одной точки в другую без аварий. Но вопрос в том, можно ли это сделать массовым явлением», — заметил Кузякин.

Тем не менее, по его словам, беспилотные технологии будут развиваться. Многие автомобили уже сейчас могут самостоятельно парковаться или предупреждать о ДТП, контролируя разметку и движение других машин в потоке.

Кузькин также задался вопросом, кто возьмет на себя ответственность за то, что происходит с этими автомобилями на дороге.

«Кто за это будет отвечать? Есть инженеры, есть эксплуататор, есть пострадавшие в результате ДТП. Производитель брать на себя ответственность не хочет, а по закону отвечает тот, кто за рулем», — обратил внимание Кузякин.

Он выразил уверенность, что по этой причине водитель никогда не исчезнет с дорог.