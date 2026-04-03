Эксперт «Камы» Шарипов посоветовал не оценивать качество китайских шин обобщенно

При выборе летней резины в 2026 году важно учитывать не только характеристики самих шин, но и сервисную составляющую: гарантийные программы, условия приобретения и последующее обслуживание. Об этом сообщил исполнительный директор Торгового дома «Кама» Тимур Шарипов в беседе с inkazan.ru .

По словам эксперта, качество китайских шин, представленных на российском рынке, нельзя оценивать обобщенно. На рынке КНР есть как крупные производители с высоким уровнем технологий, так и менее известные бренды.

Специалист рекомендовал обращать внимание не на страну происхождения, а на соответствие конкретной модели условиям эксплуатации в России.