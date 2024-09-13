Экономист Островский: китайцы считают, что производить автомобили на территории России пока нерентабельно

Заместитель директора Института Дальнего Востока РАН, экономист Андрей Островский в беседе с «Ридусом» прокомментировал заявление властей Китая о том, чтобы автопроизводители не строили свои заводы в России.

Эксперт считает, что это обусловлено экономическими причинами, так как китайские машины в России продаются не так хорошо, как хотелось бы китайцам.

«Китайцы считают, что производить автомобили на территории России пока нерентабельно. Тем более, что сейчас китайский автопром много внимания уделяет производству электромобилей», — сказал Островский.

Если в Китае доля электромобилей составляет примерно 20% от всего автопарка, то в России эти цифры значительно ниже, добавил экономист.