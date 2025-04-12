Экономист Кричевский: российским производителям придется снижать цены на авто

Доктор экономических наук Никита Кричевский предупредил, что российским производителям придется значительно снизить цены на свою продукцию из-за торговой войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом с Китаем. Об этом написал «Ридус» .

Кричевский объяснил, что потеряв американский рынок, китайские компании будут искать альтернативные пути сбыта, увеличивая поставки в Россию, обладающую высоким потребительским потенциалом. Это может привести к переизбытку товаров на рынке, особенно в сегментах автомобилей и грузовиков, где модели 2023 года все еще не распроданы. Китайские производители, вероятно, начнут снижать цены, вынуждая отечественных производителей следовать их примеру, чтобы оставаться конкурентоспособными.

По словам эксперта, несмотря на это, серьезных антидемпинговых мер со стороны российских властей ожидать не стоит, поскольку политические интересы преобладают над экономическими соображениями.