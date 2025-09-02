Экономист Корнеев допустил возвращение автоконцернов ФРГ в Россию из-за кризиса

Экономист Валерий Корнеев проанализировал кризис автомобильного сектора в ФРГ. В ближайшем будущем большая часть продукции автопрома Германии будет выпускаться в Китае и распространяться по международным рынкам, предположил эксперт в беседе с ОТР .

Основной проблемой немецких производителей он называет потерю традиционных рынков сбыта, в том числе российского, где немецкие автомобили всегда пользовались популярностью, хотя сам рынок сравнительно невелик. Корнеев допустил возвращение компаний в РФ.

«Как говорится, курочка по зернышку клюет, и, в общем, попытка хоть что-то получить дополнительное себе в мире для попытки выстоять в конкурентной борьбе с Китаем вполне может быть», — отметил специалист.

По его словам, единственный ощутимый плюс, который сохранили немецкий и японский автопром, — это высокая надежность и взаимозаменяемость запчастей. Однако китайские производители превосходят конкурентов по цене.