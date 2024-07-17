Экологичные автобусы на водородном топливе появятся в Петербурге

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие автомобильного транспорта намерено внедрять инновационные решения для улучшения экологической ситуации в городе. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу компании.

Целью является достижение 50% доли высокоэкологичного транспорта, включая электробусы и автобусы на водородном топливе. Генеральный директор «Пассажиравтотранса» Андрей Лызин выступил на сессии, посвященной цифровизации транспорта в Петербурге.

Он поделился планами предприятия по внедрению инноваций и заботе об экологии, что соответствует транспортной стратегии России. Компания реализует экологическую программу и модернизирует свою производственную базу.

Для этого будет создана инфраструктура для электробусов и водородных автобусов в районах Каменка и Горелово. К 2030 году планируется достичь 50% доли высокоэкологичного транспорта, включая электробусы с увеличенным запасом хода и автобусы на водородном топливе.