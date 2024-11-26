Dongfeng: в РФ начались продажи модернизированных кроссоверов DFSK ix7

Китайский автопроизводитель Dongfeng сообщил о старте продаж модернизированных семиместных кроссоверов DFSK ix7 в России. Подробнее рассказали «Известия».
Модель получила обновленный интерьер. Так, в салоне изменилось расположение контроллера мультимедийной системы и селектора трансмиссии. Механический селектор заменили на электронный. А вот физические кнопки управления системами полного привода сохранили.
Обновления коснулись и функций мультимедийной системы, включающей экран с сенсорным управлением и девять динамиков. Теперь она поддерживает протоколы Android Auto и Apple CarPlay. В пакет теплых опций добавили подогрев руля.
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