Dongfeng: в РФ начались продажи модернизированных кроссоверов DFSK ix7

Модель получила обновленный интерьер. Так, в салоне изменилось расположение контроллера мультимедийной системы и селектора трансмиссии. Механический селектор заменили на электронный. А вот физические кнопки управления системами полного привода сохранили.

Обновления коснулись и функций мультимедийной системы, включающей экран с сенсорным управлением и девять динамиков. Теперь она поддерживает протоколы Android Auto и Apple CarPlay. В пакет теплых опций добавили подогрев руля.