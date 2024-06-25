Директор сети автосервисов Овчинникова: стоимость запчастей выросла на 13% в 2024 году

С начала 2024 года средняя стоимость запчастей выросла на 13% по сравнению с прошлогодними показателями. Это объясняется дорожающей логистикой и проблемами с оплатой иностранным контрагентам, сообщила «Газете.ru» директор сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

По словам эксперта, наименьший рост цен был в группе «расходники» для популярных марок автомобилей. Наибольший специалисты зафиксировали в группе запчастей, например, для пневмосистемы и рулевого управления.

Кроме того, с начала года увеличилась стоимость запчастей для китайских автомобилей. В итоге динамика стоимости расходников на европейские, корейские, японские и китайские авто сравнялась, отметила Овчинникова.

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