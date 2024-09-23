Директор по сервису «Авилон» Балашов рассказал, что мойка горячего мотора может привести к повреждению электроники

Директор по сервису «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов в беседе с «Газетой.Ru» назвал правила, которые следует соблюдать во время мойки двигателя.

По словам эксперта, сперва нужно дождаться, чтобы двигатель полностью остыл. Мойка горячего мотора может привести к повреждению электроники. Он призвал использовать специальные чехлы или полиэтиленовую пленку для закрытия предохранителей, катушек зажигания, разъемов и других чувствительных элементов.

В заключение Балашов посоветовал мыть двигатель под средним давлением воды, используя специализированное моющее средство.