Daily Moscow: старение автопарка в России смещает спрос с тюнинга на ремонт

Почти 69% легковых автомобилей в России старше десяти лет. Владельцы дольше эксплуатируют машины, а производители запчастей делают ставку на аналоги штатных деталей, сообщает DailyMoscow.ru .

По данным «АВТОСТАТа», на 1 января 2026 года в России насчитывалось 47,45 млн легковых машин. Из них 32,73 млн выпущены более десяти лет назад. На 1 июля средний возраст автомобиля достиг 15,4 года.

В 2025 году россияне купили 6,24 млн автомобилей с пробегом и 1,33 млн новых. Продажи новых машин снизились с 1,57 млн в 2024 году.

Тюнинг сохраняет свою аудиторию, но владельцы возрастных машин чаще ищут детали для ремонта. Они выбирают между оригинальными комплектующими, дорогими зарубежными поставками и качественными аналогами.

Компания 4-ST (Four Stars), выпускающая выхлопные системы с конца 1990-х, в 2003 году разработала пламегаситель для замены штатного катализатора. По мере старения автопарка спрос на такие изделия вырос.

LUZAR выпустила первый собственный радиатор в 2003 году, затем расширила ассортимент компонентов охлаждения. В 2011 году компания запустила производство радиаторов в Санкт-Петербурге, ориентированное в том числе на вторичный рынок.