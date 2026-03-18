BMW анонсировал запуск серийного производства электрического седана i3

Серийное производство электрического седана BMW i3 стартует в августе этого года на заводе в Мюнхене. Первые поставки запланированы на осень, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу немецкой марки.

Новый BMW i3 построен на платформе Neue Klasse («новый класс»), которую он делит с кроссовером iX3, представленным в прошлом году.

Электроседан представлен в модификации 50 xDrive с двухмоторной полноприводной силовой установкой мощностью 469 лошадиных сил. Производитель утверждает, что по методике подсчета WLTP автомобиль может проехать 900 километров на одном заряде аккумулятора. Зарядка от станции мощностью 400 кВт позволяет восполнить энергию на 400 километров пробега за 10 минут. Батарея также может питать внешние бытовые приборы.