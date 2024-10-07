Блогер Шабанов: подборщик поможет минимизировать риски при покупке подержанного авто

При поиске подержанной машины многие боятся приобрести транспорт в плохом состоянии. Избежать неприятных последствий помогут услуги профессионального подборщика. Об этом рассказал автоэксперт и блогер Александр Шабанов в беседе с « ФедералПресс ».

По его словам, специалист способен провести грамотный осмотр автомобиля и предоставить сводку данных. Полная картина поможет минимизировать риски и даже поторговаться, отметил Шабанов.

Стоимость услуг зависит от многих факторов. При поиске дешевой машины, добавил эксперт, подборщик запросит 10-20 тысяч рублей.