Блогер Шабанов: подборщик поможет минимизировать риски при покупке подержанного авто

При поиске подержанной машины многие боятся приобрести транспорт в плохом состоянии. Избежать неприятных последствий помогут услуги профессионального подборщика. Об этом рассказал автоэксперт и блогер Александр Шабанов в беседе с «ФедералПресс».
По его словам, специалист способен провести грамотный осмотр автомобиля и предоставить сводку данных. Полная картина поможет минимизировать риски и даже поторговаться, отметил Шабанов.
Стоимость услуг зависит от многих факторов. При поиске дешевой машины, добавил эксперт, подборщик запросит 10-20 тысяч рублей.
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