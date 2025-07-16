Блогер и автор многочисленных статей и видеороликов Дмитрий Пучков выступил с критическим заявлением о процессе импортозамещения в российской экономике в программе радио Sputnik.
Он призвал слушателей лично посетить магазины и убедиться в отсутствии достаточного количества отечественных товаров на полках. Вместо ожидаемых результатов успешной программы импортозамещения, по словам Пучкова, полки заполнены продукцией китайского производства.
Важно отметить, что мнения экспертов и обычных потребителей часто расходятся в вопросах оценки экономической ситуации. Одни видят положительные сдвиги и прогресс, другие отмечают трудности и недостатки.
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