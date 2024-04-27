Блогер Епищенко призвал относиться с настороженностью к предложениям об оплате авто криптовалютой | 360°

Транспорт 27 апреля 2024, 12:01 Блогер Епищенко призвал относиться с настороженностью к предложениям об оплате авто криптовалютой

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Предложения об оплате автомобиля криптовалютой должны вызвать настороженность у потенциального продавца. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил автоблогер Алексей Епищенко.

То же самое касается объявлений, когда автомобилисту предлагают выставить машину на некий аукцион.

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«Если вам начинают предлагать странные действия, связанные с аукционами или криптовалютой, то от этого нужно отказываться. Скорее всего, это мошенническая схема», — пояснил эксперт.

Епищенко призвал игнорировать и те объявления, где предлагают скидки размером до 70%. Машины в нормальном состоянии не продают с таким дисконтом, добавил он.