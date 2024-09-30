Блогер Булкин предупредил о разрушении двигателя из-за нерегулярной замены масла

Блогер и автоэксперт Александр Булкин в беседе с NEWS.ru предупредил автомобилистов о разрушении двигателя из-за нерегулярной замены масла.

По его словам, у транспортного средства, за которым следят не должным образом, повышается риск коррозии и задир в цилиндрах. Он считает, что менять масло необходимо каждые пять тысяч километров.

«Автомобилю необходимо „питаться“ свежим маслом, ибо от нагрузок и от высоких температур оно теряет свои смазочные свойства, двигатель начинает сам себя разрушать», — пояснил Булкин.

Из-за увеличения нагрузки на двигатель нарушается температурный режим, из выхлопных труб начинает идти характерный сизый дым, что ведет к капитальному ремонту, добавил он.