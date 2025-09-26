Белорусская марка Belgee презентовала новый кроссовер X80
Белорусская марка Belgee расширила модельный ряд, представив кроссовер X80. Это первый автомобиль бренда с современной последовательно-параллельной силовой установкой. Модель предлагается в одной комплектации с начальной ценой 89,9 тыс. белорусских рублей (эквивалентно 2,5 млн российских рублей), как указано на сайте производителя, написали «Известия».
Основные характеристики Belgee X80 включают 1,5-литровый мотор мощностью 218 л. с., передний привод и литий-железо-фосфатную батарею емкостью 18,4 кВт·ч. Расход топлива составляет 6,2 л на 100 км, а запас хода в гибридном режиме — до 940 км. Разгон до 100 км/ч занимает 7,5 с.
Главный технолог завода «Белджи» Сергей Традчик подтвердил, что компания стремится вывести Belgee X80 на российский рынок.