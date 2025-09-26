Белорусская марка Belgee презентовала новый кроссовер X80

Белорусская марка Belgee расширила модельный ряд, представив кроссовер X80. Это первый автомобиль бренда с современной последовательно-параллельной силовой установкой. Модель предлагается в одной комплектации с начальной ценой 89,9 тыс. белорусских рублей (эквивалентно 2,5 млн российских рублей), как указано на сайте производителя, написали «Известия».