АвтоВАЗ не снимет с конвейера Lada Granta после появления модели Iskra

Продажи нового автомобиля и Lada Iskra запланированы на весну 2025 года. АвтоВАЗ не снимет с конвейера Lada Granta после появления более дорогой модели, рассказал вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин, сообщили «Известия».
По его словам, Granta еще долгие годы будет радовать российских потребителей. Производитель предусмотрит всевозможные улучшения, планы по доработке и оснащению новыми опциями.
Отмечается, что новую модель Lada Iskra презентовали на Петербургском международном экономическом форуме.