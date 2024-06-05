АвтоВАЗ не снимет с конвейера Lada Granta после появления модели Iskra

Продажи нового автомобиля и Lada Iskra запланированы на весну 2025 года. АвтоВАЗ не снимет с конвейера Lada Granta после появления более дорогой модели, рассказал вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин, сообщили «Известия».

По его словам, Granta еще долгие годы будет радовать российских потребителей. Производитель предусмотрит всевозможные улучшения, планы по доработке и оснащению новыми опциями.

Отмечается, что новую модель Lada Iskra презентовали на Петербургском международном экономическом форуме.

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