«Автотека»: среди дизельных машин россияне чаще всего проверяют истории подержанных BMW

Аналитики сервиса «Автотека» изучили данные в период с сентября по ноябрь 2024 года и назвали марки дизельных машин, историю которых проверяли чаще всего. Результаты исследования опубликовали « Известия ».

Лидером рейтинга стал бренд BMW. На его долю пришлось 16,1% проверок. Следом идут Volkswagen (11%), Mercedes-Benz (10,5%) и Toyota (9%). В списке также оказались Land Rover, Hyundai, Audi, Kia, Ford и Mitsubishi.

Чаще других дизельных автомобилей россияне просматривали записи о кроссовере BMW X5. На втором месте оказалась Toyota Land Cruiser, за ней — Volkswagen Touareg, BMW 5 Series и Toyota Land Cruiser Prado.