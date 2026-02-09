«Автостат» зафиксировал рекорд по покупке подержанных электрокаров в России в 2025 году

Аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что по итогам 2025 года россияне приобрели 15,2 тысячи подержанных электрокаров.

Это рекордный результат за все время наблюдений за рынком. По данным агентства, продажи б/у электромобилей выросли на 24% по сравнению с предыдущим годом.

Лидером среди марок остается Nissan, доля которого составила более трети (34,4%) от общего объема рынка. В прошлом году было продано 5,2 тысячи подержанных электрокаров этой марки, добавили «Известия».