«Автостат»: самыми популярными подержанными иномарками в 2024 году стали Kia Rio и Hyundai Solaris

Автомобили Kia Rio и Hyundai Solaris возглавили рейтинг самых популярных подержанных машин на российской авторынке по итогам первых пяти месяцев 2024 года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные агентства «Автостат».
Продажи Kia Rio на вторичном рынке составили 45,3 тысячи единиц, тираж Hyundai Solaris немного меньше — 44,2 тысячи. Третье место в рейтинге занял Ford Focus, который в прошлом году стал бестселлером вторичного рынка в России.
Отмечается, что среди россиян также востребованы подержанные машины Toyota Corolla, Volkswagen Polo, Renault Logan.