«Автостат»: Geely оказался самым узнаваемым автомобильным брендом из Китая у россиян

Аналитики агентства «Автостат» провели исследование и составили список самых узнаваемых автомобильных брендов из Китая. Участниками опроса стали около пяти тысяч автовладельцев. Результаты работы опубликовали « Известия ».

Самой популярной у россиян оказалась марка Geely, набравшая 29,4% голосов. На втором месте разместилась Chery с показателем 24,6%, на третьем — Haval с результатом 22,1%. Замкнули пятерку лидеров Changan (4,1%) и Tank (2,3%), которых не так часто узнают в РФ.

По информации организации, в 2024 году на российском авторынке были представлены более 60 китайских брендов. Из них свыше 35 работают официально.