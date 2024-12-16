«Автостат»: дилерские центры в России начали продавать новые кроссоверы Chery Tiggo 9

Аналитическое агентство «Автостат» сообщило о запуске продаж новых кроссоверов Chery Tiggo 9 в России. Автомобили начали продавать в Москве, Новосибирске, Волгограде, Нижнем Новгороде и Казани.

Как уточнили «Известия», объем продаж Tiggo 9 может превысить спрос на Tiggo 8 Pro Max. Эксперты уверяют, что новая модель превосходит прежнюю по техническим характеристикам и уровню оснащения. Первенство по количеству продаж дилеры отдают топовой полноприводной комплектации Ultra.

Среди конкурентов у Chery Tiggo 9 на российском рынке представлены Jaecoo J8, Geely Monjaro и Exeed TXL. Все перечисленные машины считаются пятиместными, в том время как у новинки Tiggo 9 предусмотрен третий ряд сидений.