Автоспортсмен Севастьянов призвал водителей не спешить с заменой резины

Март в этом году выдался аномально теплым. Метеорологи заявляют, что температура воздуха схожа с показателями конца апреля. Означает ли это, что автовладельцам пора переходить на летнюю резину? Об этом рассказал MIR24.TV.
Летние шины лучше работают при высоких температурах, но теряют до 40% сцепления с дорожным покрытием, если температура падает ниже +7 градусов. Автоэксперты рекомендуют не спешить с заменой резины, так как возвращение холодов вполне возможно.
Автоспортсмен и руководитель гоночной команды Андрей Севастьянов советует менять зимние шины на летние спустя 7-10 дней после стабилизации ночной температуры выше +5 градусов . Он утверждает, что зимние шины не повредятся от эксплуатации в теплое время года, даже если вы будете ездить на них весь месяц. Однако внезапные заморозки могут стать причиной аварийной ситуации, поэтому важно соблюдать осторожность.
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