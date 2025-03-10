Автоспортсмен Севастьянов призвал водителей не спешить с заменой резины

Март в этом году выдался аномально теплым. Метеорологи заявляют, что температура воздуха схожа с показателями конца апреля. Означает ли это, что автовладельцам пора переходить на летнюю резину? Об этом рассказал MIR24.TV .

Летние шины лучше работают при высоких температурах, но теряют до 40% сцепления с дорожным покрытием, если температура падает ниже +7 градусов. Автоэксперты рекомендуют не спешить с заменой резины, так как возвращение холодов вполне возможно.

Автоспортсмен и руководитель гоночной команды Андрей Севастьянов советует менять зимние шины на летние спустя 7-10 дней после стабилизации ночной температуры выше +5 градусов . Он утверждает, что зимние шины не повредятся от эксплуатации в теплое время года, даже если вы будете ездить на них весь месяц. Однако внезапные заморозки могут стать причиной аварийной ситуации, поэтому важно соблюдать осторожность.