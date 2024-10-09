«Авто.ру» рассказал о популярности кроссовера Hyundai Creta с пробегом

Аналитики «Авто.ру» в результате исследования выяснили, что наибольшей популярностью на вторичном рынке в России пользуется кроссовер Hyundai Creta стоимостью до трех миллионов рублей. Об этом написали «Известия».
Средняя стоимость машины составляет 1,81 миллиона рублей. Далее по списку по популярности идут два Volkswagen Tiguan за 1,53 миллиона рублей и 2,57 миллиона рублей.
В топ востребованных машин с пробегом также вошли Renault Duster (2015–2021 годы), Kia Sportage (2010–2014 годы), Nissan Qashqai (2013–2019 годы).
Захарова раскрыла цели компромата с «Белых вечеринок» Пи Дидди
ВС России поразили заводы, снабжавшие ВСУ горюче-смазочными материалами
Газовые сети обновили еще в 24 многоквартирных домах в Мытищах
Неонатолог из Балашихи провел в Узбекистане мастер-классы по медицине
Подмосковные компании представили продукцию на выставке в Дубае
Более 5 тысяч дефектов дорожного покрытия устранили в Подмосковье за неделю
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте