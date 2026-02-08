Автомобильные эксперты оценили преимущества машин с пробегом в 150 тысяч километров

Специалисты утверждают, что при выборе подержанного автомобиля не стоит сразу отметать те модели, у которых пробег составляет 150 тысяч километров. Иногда такие машины оказываются надежнее и выгоднее, чем автомобили с пробегом в 50–60 тысяч километров, написал «ФедералПресс» .

По словам экспертов, зачастую автомобили с небольшим пробегом начинают проявлять первые серьезные неисправности как раз после окончания гарантийного срока. Первый владелец, предвидя скорые расходы на ремонт, часто принимает решение продать машину, сообщила gazeta.spb.ru.

В то же время модель с пробегом в 150 тысяч километров может оказаться более надежной, поскольку к этому моменту основные конструктивные слабости уже могли быть устранены в ходе предыдущих обслуживаний.

Важно учитывать режим эксплуатации автомобиля. Машина, прошедшая 150 тысяч километров по трассе, изнашивается меньше, чем автомобиль с пробегом в 50 тысяч, но накопленным в условиях плотного городского потока.

Таким образом, решающим фактором при выборе должна стать не цифра на одометре, а документально подтвержденная история обслуживания и реальное техническое состояние агрегатов.